В Тольятти пропали два брата-школьника

Мальчиков ищут второй день. Фото: "ЛизаАлерт"

В Тольятти, в пос.Ягодное вторые сутки не могут найти двух школьников – 11-летнего Виталия и 10-летнего Владимира Конаревых. В последний раз мальчиков видели в четверг, 22 октября, и с тех пор их местонахождение остается неизвестным.

Известны приметы мальчиков и во что они были одеты. Оба ростом около 140 см, худощавые, с темно-каштановыми волосами и темно-карими глазами.

Старший, Виталий, одет в Темно-серую куртку с целеными и белыми полосами-вставками, серый свитер на небольшой молнии, серые спортивные брюки снизу на манжетах, черные ботинки, похожие на берцы на высоких шнурках.

Младший, Владимир, был одет в коричневую куртку на молнии, голубую рубашку с длинным рукавом, черные брюки, серые кроссовки на шнурках и черную трикотажную шапку с надписью.

К поискам мальчиков подключились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Если вам что-то известно о местонахождении детей, звоните инфоргу поиска Лидии по телефону +7-905-019-19-23