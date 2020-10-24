Министр рассказал, когда в аптеки и больницы Самарской области привезут лекарства.

Горожане жалуются, что раздобыть лекарства в Самаре - целый квест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Самарской области во время прямого эфира в соцсети рассказал, когда в аптеки и больницы региона поступят лекарства. Он сообщил, что весь день 23 октября минздрав занимался вопросами лекарственного обеспечения как на уровне стационаров, так и на уровне аптечных сетей области.

- В ближайшее время они будут наполнены всеми необходимыми лекарствами, - заверил Армен Бенян. - Правительство области выделило более 250 миллионов рублей на закупку препаратов резервного ряда для среднетяжелых и тяжелых форм пациентов, которые проходят лечение в стационарах.

Армен Бенян призвал самарцев с понимание отнестись к тому, что основные мощности здравоохранения сейчас направлены на борьбу с коронавирусом. Однако отметил, что экстренная помощь при острых хирургических, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях в регионе по-прежнему оказывают.