В торговых центрах Самары ловят продавцов без масок

Итогом последней проверки стали два протокола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице активно проверяются магазины и торговые центры на предмет соблюдения противоэпидемиологических требований.

На днях проверка прошла в одном из торговых центров Октябрьского района. Прошли ее не все.

По данным портала sova.info, не во всех магазинах были санитайзеры, а некоторые продавцы пренебрегали масочным режимом. На них и на владельцев торговых точек были составлены протоколы. Итогом этом проверки стали два таких документа.

Они будут направлены в суд, который решит, отделается ли бизнесмен предупреждением или ему придется выплатить штраф, размер которого варьируется от 40 тысяч до полумиллиона рублей.

- Протоколы — это не самоцель. Наша задача, понять почему их так много, почему нарушается масочный режим. Наша задача сократить эти нарушения до минимума, - рассказал руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Сафронов.

С 1 сентября протоколов о нарушениях санитарного режима было выписано гораздо больше. Общая сумма штрафов для предпринимателей достигла четырех миллионов рублей.