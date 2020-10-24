С начала года в Самарской области произошло более 33,5 тысяч преступлений

В Самарской области низилос количество преступоений на улицах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские рассказали, сколько преступлений и какого характера было совершено в регионе с начала этого года. Всего за 9 месяцев 2020 года на территории Самарской области 33 тысяч 726 преступлений. 2952 из них касаются незаконного оборота наркотиков.

По данным регионального управления МВД России, полицейские пресекли 2000 фактов сбыта наркотиков и изъяли из оборота более 99 кг наркотических средств и психотропных веществ.

7844 преступлений в этом году были совершенны с использованием IT-технологий., большинство из них выявлено сотрудниками МВД.

Также выросла раскрываемость квартирных и транспортных краж, разбоев. Насильников и убийц в регионе находят в 100% случаев.

Что касается борьбы с коррупцией, то все чаще стали выявлять взяточников, которые становятся все более жадными. Средняя сумма взяток возросла до 1 млн 136 тысяч рублей.

В целом же в Самарской области стало спокойнее. Количество преступлений на улицах снизилось на 4,7%.