«Ладья» уступила «Омским Ястребам»

Фото: ХК "Лада"

В пятницу, 23 октября, в Омске ХК «Ладья» встретился с «Омскими Ястребами». Не смотря на то, что гости открыли счет, игра сложилась не в пользу тольяттинцев. Первую шайбу в конце первого периода забил защитник «Ладьи» Вячеслав Чегошев. Однако во втором периоде хозяева льда сравняли счет и забили 3 шайбы сверху. Волжане ответили только в третьем периоде двумя успешными атаками. Но это уже не меняло ситуацию, к тому же хозяева площадки забили в ворота "Ладьи" еще одну шайбу.

Матч завершился со счетом 3:5 в пользу «Омских Ястребов».

Однако тольяттинцы попробуют отыграться. Повторный матч команды проведут уже в субботу, 24 октября.