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Коронавирус Covid-19

В Самарской области за сутки нашли еще 143 новых заболевших коронавирусом

Общее число случаев COVID-19 c начала пандемии в регионе приближается к15 тысячам человек
Вера ЦЫГАНКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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Несколько дней подряд в регионе фиксируется больше 140 заразившихся в сутки

Несколько дней подряд в регионе фиксируется больше 140 заразившихся в сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным на субботу, 24 октября, выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Жертвами опасной инфекции в Самарской области за последние сутки стали еще четыре человека. Всего с начал пандемии умерли 250 пациентов с коронавирусом.

Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигло 14 851 человека. Их них выздоровели 12 081 человек.

В целом по стране за сутки выявлено 16 521 новый заразившийся, это меньше чем днем ранее. Всего в России с начала пандемии заболели почти 1,5 млн человек.