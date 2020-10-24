В Самарской области за сутки нашли еще 143 новых заболевших коронавирусом

Несколько дней подряд в регионе фиксируется больше 140 заразившихся в сутки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области по данным на субботу, 24 октября, выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.
Жертвами опасной инфекции в Самарской области за последние сутки стали еще четыре человека. Всего с начал пандемии умерли 250 пациентов с коронавирусом.
Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии достигло 14 851 человека. Их них выздоровели 12 081 человек.
В целом по стране за сутки выявлено 16 521 новый заразившийся, это меньше чем днем ранее. Всего в России с начала пандемии заболели почти 1,5 млн человек.