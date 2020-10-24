Защитник ХК «Лада» вызван в сборную России

Защитник хоккейного клуба «Лады» Дмитрий Костенко получил вызов в национальную сборную России.

Он вызван в сборную для подготовки к участию в первом этапе Евротура сезона 2020/21 — Кубок Карьяла, - пояснили в пресс-службе ХК «Лада».

Кубок пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября 2020 года.

18-летний защитник Дмитрий Костенко играет в составе тольяттинцев под номером «18». Его контракт с волжанами рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Кубок Карьяла - это традиционный хоккейный турнир. Он проходит в Фнляндии. Уже больше 20 лет турнир проводится в рамках Еврохоккейтура при участии сборных сборные Чехии, Финляндии, России и Швеции.