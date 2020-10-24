Число жертв COVID-19 в Самарской области выросло до 250 человек

За сутки в области умерли еще 4 человека с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросло количество умерших пациентов с коронавирусом. Поданным регионального оперативного штаба, на субботу, 24 октября, болезнь не смогли победить еще четыре человека. Среди них двое мужчин в возрасте 72 и 42 лет. Оба они страдали заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Такие же проблемы со здоровьем еще у одного умершего мужчины 70 лет, но в его карте значились и заболевания эндокринной системы.

Четвертой жертвой опасной инфекции за прошедшие сутки стара 83-летняя женщина. Она также страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 250 пациентов с COVID-19. Показатель смертности в регионе на 100 тысяч жителей в области - 7,83, значительно ниже чем по стране. В России он составляет - 17,69. Напомним, за последние сутки в Самарской области нашли 143 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 14 851.