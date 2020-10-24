Из-за дождя в Самарской области объявлен желтый уровень опасности

Воскресенье самарцам лучше провести дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики предупредили самарцев об ухудшении погодных условий. По данным специалистов Приволжского Гидрометцентра, в воскресенье, 25 октября, местами по региону пройдут сильные дожди. Прогнозируемый объем осадков — от 15 до 49 мм. Ветер будет юго-западный 7-12 м/с. Похолодания не ожидается. Температура воздуха днем составит +8...+13 °C.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Особенно дожди могут отразиться на дорожной обстановке в регионе, поэтому главное управление МЧС России по Самарской области призывает водителей быть максимально внимательными на дорогах, особенно на трассах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

В МЧС такэе напоминают, что при ДТП и возникновении других чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».