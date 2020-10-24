В Самарской области горел храм Смоленской иконы Божьей Матери

Церковная лавка могла загореться из-за электрооборудования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 23 октября, произошел пожар в одном из религиозных учреждений Самарской области. Вечером в девятом часу в городе Октябрьск загорелась церковная лавка при храме Смоленской иконы Божьей Матери, который располагается по адресу ул. Железнодорожная, 55.

По данным регионального управления МЧС по Самарской области, в помещении церковной лавки горели вещи на площади 7 квадратных метров.

Пожару был присвоен первый ранг опасности. Для его тушения привлекли 9 человек и 4 единицы техники.

С огнем удалось справиться за полтора часа. Пожар был потушен в 21.55.

- Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. Эта версия проверяется.