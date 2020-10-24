Самара и Тольятти в лидерах: стало известно, где и как заразились коронавирусом новые пациенты в Самарской области

Новые заболевшие выявлены в 22-х муниципальных образованиях Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самаре выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом, в Тольятти чуть меньше - 20. На третьем месте суточного антирейтинга Кинельский район, там выявлено 9 новых заболевших. Всего в регионе нашли еще 143 человека с COVID-19.

Больше всего заразившихся выявляют среди пациентов с пневмонией и ОРВИ, за сутки коронавирус подтвердился у 118 таких пациентов. Еще 17-ть выявлены из круга контактных лиц, 8 человек узнали, что заражены, по итогам профосмотра.

За сутки в Самарской области от коронавируса вылечились 84 человека, всего выписано 12 081 пациент, что составляет 81% от общего числа заразившихся. С начала пандемии в регионе выявлено 14851 случай COVID-19.

Умерли еще четыре человека. Число жертв коронавируса в регионе достигло 250 человек.