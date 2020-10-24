Под Самарой военные устроили персональный концерт для 98-летней разведчицы

Антонина Феницкая прошла всю войну в разных разведовательных должностях

Суббота, 24 октября, началась для ветерана Великой Отечественной войны разведчицы Антонины Феницкой с приятного сюрприза. В свой профессиональный праздник, День войск специального назначения, она получила душевный подарок от бригады специального назначения Центрального военного округа.

Антонине Николаевне 98 лет. Она прошла всю Великую Отечественную войну в разных разведывательных должностях. Основную часть службы прошла в элитном подразделении «СМЕРШ», имеет Орден Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги» и другие награды.

Военные устроили под окнами Антонины Николаевны праздничный концерт, сыграв попурри из знакомых военных мелодий на трубах, саксофоне, тромбоне и других инструментах. Ветеран наблюдала за игрой оркестра из окна своей квартиры на 8 этаже. К ней присоединились и соседи и случайные прохожие. В финале военнослужащие поздравили 98-летнюю разведчицу трёхкратным «Ура!», поблагодарили ветерана за мир, в котором мы живем, вручили цветы, памятные и сладкие подарки.