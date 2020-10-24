Страшное послание: семейную пару из Жигулевска напугали похоронный венок и голова свиньи

Жители Жугулевска нашли во дворе неприятный "сюрприз" Фото: скриншот с видео

На днях жители Жигулевска обнаружили у себя во дворе частного дома жуткий «сюрприз». Кто-то оставил на их участке похоронный венок и отрезанную свиную голову.

Хозяйка дома засняла неприятную находку на видео. Позже его опубликовала самарский блогер Наталья Ширяева.

- Не знаю как вы, а я бы после такого кирпичами выложила слово "Помогите" прямо на огороде., - написала она в своем посте.

Местные жители считают, что подложили эти предметы во двор не просто так. По одной из версий, хозяин дома, является сотрудником сферы ритуальных услуг Жигулевска и с угрозами сталкивается не первый раз. Якобы до этого ему сожгли автомобиль, а теперь пытаются запугать венком и свиной головой.

По мнению местных жителей, ритуальный бизнес нередко может применять такие меры давления на конкурентов.