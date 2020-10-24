«Ладья» проиграла второй матч с «Омскими Ястребами»

Тольяттинцы проиграли со счетом 6:0 Фото: ХК "Лада"

В субботу, 24 октября, в Омске во втором поединке встретились хоккейные клубы «Ладья» и «Омские Ястребы».

За день до этого тольяттинцы уступили хозяевам льда со светом 3:5. Эот матч оказался для волжан еще более неудачным. В середине стартового периода сибиряки забросили три шайбы в ворота «Ладьи». Затем они увеличили преимущество еще на 3 очка. «Омские Ястребы» одержали победу. Матч закончился с разгромным счетом 6:0.

Следующий матч ХК «Ладья» тоже проведет на выезде. 27 октября в Новосибирской области на площадке ледового дворца спорта «Сибирь» волжане встретятся с «Сибирскими Снайперами». Матч начнется в 15.30.