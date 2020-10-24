«Акрон» проиграл «Нефтехимику» в матче с семью голами

"Акрон" не смог прервать серию поражений, которая достигла четырех матчей. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в матче 17 тура ФНЛ. Игра проходила в Жигулевске в субботу, 24 октября, и завершилась со счетом 3:4.

Счет на 11 минуте открыл Азнаур Герюгов. Через 12 минут нападающий «Акрона» Артем Делькин удвоил преимущество тольяттинцев. «Нефтехимик» в первом тайме сумел отквитать один мяч с пенальти – отличился Илья Петров.

Во втором тайме Делькин оформил дубль, однако этот гол оказался единственным у «Акрона» за 45 минут. Зато «Нефтехимик» забил два. Сначала отличился Даниил Кленкин, потом – Александр Юшин.

Это четвертое поражение «Акрона» подряд. После 17 туров тольяттинская команда занимает 18 место из 22 в турнирной таблице ФНЛ с 14 очками. Следующий матч «Акрон» проведет во Владикавказе против местной «Алании». Игра запланирована на 28 октября.