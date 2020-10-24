«Лада» на выезде проиграла «Ижстали»

Тольяттинцы уступили ижевскому сопернику со счетом 3:2 ФОто: ХК "Лада"

В субботу, 24 октября, в Ижевске прошел матч регулярного чемпионата ВХЛ между тольяттинской «Ладой» и местной «Ижсталью». В первом периоде удача улыбнулась гостям. Получив преимущества в двух игроков на пятой минуте, они забили первую шайбу, в середине периода — вторую. Однако дальше инициативу перехватили хозяева льда и во втором периоде сравняли счет.

На 48-й минуте «Ижсталь» забила еще одну шайбу удержала счет 3:2 до конца игры.

Следующий матч ХК «Лада» проведет 26 октября в Перми. Там волжане встретятся с клубом «Молот-Прикамье». Встреча начнется в 18.30. Напомним, сегодня также не повезло ХК «Ладья» в повторном поединке с «Омскими Ястребами». Тольяттинцы проиграли со счетом 6:0.