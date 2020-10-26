Появились пугающие подробности ДТП с пьяным водителем,сбившим пешехода

У мужчины виновность в ДТП была на машине написана. Фото: Ночной патруль

Пугающие подробности ДТП с пьяным водителем в Куйбышевском районе в Самаре 25 октября 2020 года рассказали в "Ночном Патруле". Напомним, что в воскресенье вечером выпивший водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП, чуть дальше врезавшись в бордюр.

В Ночном Патруле рассказали подробности этого ДТП. Авария случилась около дома по ул. Таганской. Водитель на Рено сбил пешехода и уехал дальше. Аварию увидели очевидцы - жители ближайших домов. Они вызвали ГИБДД, сотрудники приехали быстро и нашли виновника в нескольких километрах от места аварии.

Правда, мужчина отрицал, что устроил ДТП и рассказал душещипательную историю про чайник и кирпич, которые упали ему на лобовое стекло. Однако полицейские ему не поверили, медицинское освидетельствование показало, что у предполагаемого виновника ДТП в 6 раз превышено содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На месте ДТП работали следователи и сотрудники ГУ МВД РФ.