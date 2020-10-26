Самарские спортсмены взяли призы на российских соревнованиях по рапире

На соревнованиях в Новогорске они брата дошли до полуфинала

Самарские спортсмены Антон и Кирилл Бородачевы выиграли медали на российских соревнованиях по фехтованию на рапире. Об этом говорится в сообщении регионального минспорта.

На соревнованиях в Новогорске они оба дошли до полуфинала, где сошлись в поединке друг против друга. Победителем в этой дуэли вышел Антон и прошел в финал, где уступил сопернику из Москвы.

Антон в итоге выиграл серебряную медаль, Кирилл довольствовался бронзовой наградой.