В Тольятти лишены прав 52 водителя с наркоманией и алкоголизмом

В Тольятти систематически ведется работу по выявлению пьяных водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти с начала текущего года по решению суда были лишены прав 52 водителя, страдающих от наркомании или алкоголизма. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Самарской области.

Соответствующие исковые заявления были направлены в суд прокуратурой Центрального района Тольятти о лишении прав водителей с алкоголизмом и наркоманией. Как отмечают в надзорном ведомстве, сотрудники прокуратуры регулярно ведут контроль по выявлению лиц с подобными диагнозами.

Ранее сообщалось о ДТП в Тольятти с участием трех автомобилей, которую устроил пьяный водитель с 30-летним стажем.