Сотрудники СамГУПС получили ведомственные и корпоративные награды

Фото пресс-службы СамГУПС

В Самарском государственном университете путей сообщения наградили лучших сотрудников. Так, в вузе прошла акция «Слава СамГУПС», призванная повысить вовлеченность работников в результаты деятельности и отметить заслуги наиболее отличившихся.

Как отметил ректор СамГУПС Иван Андрончев, коллектив университета отличает целеустремленность, огромная созидательная энергия, творческий поиск и высокий профессионализм. Работники вуза следуют современным тенденциям в образовании, выстраивают работу по передовым методикам, им по силам достижение самых высоких результатов.

- Вовлеченность сотрудников в общий процесс, работа на результат – приоритетные задачи коллектива университета. Поздравляю и желаю дальнейших успехов! - заявил ректор.

В этот день отметили наградами и партнеров вуза. Церемония проходила с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и всех требований Роспотребнадзора. Первые семь награжденных присутствовали лично, до конца года планируется вручить награды еще 65 сотрудникам вуза.

Справка «КП»

В числе награжденных партнеров:

Генеральный директор АО «Волжско-Уральская транспортная компания» Геннадий Третьяков. За многолетнее плодотворное сотрудничество, личный вклад в развитие университета его отметили именными часами ректора СамГУПС.

За личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов для транспортной отрасли благодарностью министра транспорта РФ награжден проректор по учебно-воспитательной работе вуза Андрей Булатов.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта Самарской области благодарностью министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области награждена начальник отдела делопроизводства и архива Наталья Богданова.

За личный вклад в развитие научно-исследовательской деятельности университета, активное взаимодействие с Куйбышевской железной дорогой почетной грамотой начальника КбшЖД награжден старший преподаватель кафедры «Электрический транспорт» Филипп Лаухин.

За инициативу, творческое отношение к труду, ответственное выполнение поручений, значительный вклад в развитие университета почетной грамотой ректора награждена редактор газеты «Хроника» Татьяна Пархачева.

За значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов железнодорожного транспорта благодарностью министра образования и науки Самарской области награждена доцент кафедры «Экономика и финансы» Татьяна Тарасова.