Костюм коронавируса и маски с клыками: самарцы готовятся к Хэллоуину

Тыква со свечей внутри призвана отгонять духи умерших. Фото - соцсети

В Самаре в текущем году спрос на товары для Хэллоуина возрос на 23%, выяснили эксперты «Авито».

Помимо традиционных костюмов пиратов и ведьм, в этом году в продаже появились костюмы «коронавируса». Так, на сайте появилось объявление о продаже двухметрового «коронавируса» за 20 тыс. рублей. Можно ограничиться и более дешевыми нарядами, если приобрести надувной костюм зеленого микроба, стилизованного под коронавирус, за 2,5 тыс. рублей. Популярностью также традиционно пользуются костюмы в образе Дракулы и Чудо-женщины.

В этом году, учитывая современные реалии, популярностью пользуются защитные маски с тематическими рисунками, например, клыками Дракулы. В продаже можно найти и маски палача с пометкой «от вирусов».

Хэллоуин отмечается 31 октября. Считается, что этот день является единственным в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Отгонять их призвана вырезанная из тыквы голова с зажженной свечей внутри. Праздник популярен в США и Канаде, в последние годы отмечается и во многих других странах, в том числе и в России.