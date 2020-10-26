В Сергиевском и Кошкинском районе собран рекордный урожай ягоды и яблок

Фото предоставлено ОАО «Сургутское»

Сама природа способствовала тому, чтобы в этом году аграрии Самарской области устанавливали новые рекорды по сбору урожая. Однако плодово-ягодная компания «Сургутское», которая входит в ГК СИНКО, не надеется только на погоду и природу. Растениеводы активно применяют все современные агротехнологии: интенсивные сады и ягодники, капельный полив ягодных плантаций и молодого семечкового сада, защиту растений от сорняков, болезней и вредителей.

Хороший урожай – это не только технологии, но и проверенные высокопродуктивные сорта ягод и яблок, отборный посадочный материал собственного производства и неустанный труд садоводов. Все это делает ягоды и яблоки компании «Сургутское» вкусными, ароматными и полезными, а урожай обильным.

В этом году с плантаций в Сергиевском и Кошкинском отделениях «Сургутского» собрали 215 тонн садовой земляники, что в 3,4 раза больше, чем в прошлом. Тогда удалось собрать 63 тонны. Всего же во всех хозяйствах в этом году собрали 300 тонн земляники, смородины, малины, вишни, крыжовника и черноплодной рябины, что в 2,4 раза больше, чем в 2019 году.

Главный фрукт «Сургутского» - яблоки, в этом году они порадовали не только объемами, но и органолептикой. Сейчас уже собрано 7 000 тонн плодов. А это, кстати, 44% от областного плана по сбору яблок (план - 15 800 тонн).

Много внимания садоводы уделяют и хранению урожая. На прошлой неделе завершилась модернизация фруктохранилища, установлено новое холодильное оборудование. За 4 года заменены все холодильные камеры. Это позволяет экономить энергоресурсы и повышать качество хранения продукции.

Сейчас садоводы собирают остатки урожая и закладывают несколько гектаров молодого семечкового сада. Будут высажены около 12 000 саженцев яблонь сортов «Северный синап», «Вишневое» и «Жигулевское», выращенных в плодопитомнике хозяйства, расположенного в селе Ягодное Кошкинского района Самарской области.