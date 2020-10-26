В Тольятти «Гранта» сбила пенсионерку, переходящую дорогу на красный свет

"Гранта" сбила пенсионерку, которая шла на красный свет. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти произошло ДТП с участием пешехода, в котором пострадала 73-летняя женщина, говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, авария произошла на Московском проспекте. Пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, когда ее сбил автомобиль «Лада Гранта», которым управлял 55-летний водитель.

В результате аварии пожилая женщина получила травмы, врачи назначили ей амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится проверка. Водитель в момент аварии был в трезвом состоянии.