В Самарской области выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе с начала пандемии выявили 15 146 заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд суточного прироста в регионе. Предыдущий был зафиксирован накануне, 25 октября, и составил 147 больных. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала пандемии выявили 15 146 заразившихся. Из них выздоровели 12 230 человек, в том числе 59 - за прошедшие сутки. Смертельных случаев не зафиксировано, ранее умерло 250 человек.

Всего по стране была выявлено 1,5 млн заразившихся, за сутки нашли 17 347 новых заболевших в 85 регионах страны.