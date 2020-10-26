"Это был камень, а не пешеход": пьяный водитель рассказал свою версию смертельного ДТП

Водитель утверждает, что никого не сбивал

Водитель автомобиля "Рено Логан", которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Куйбышевском районе Самары, рассказал свою версию аварии. Видео с комментарием водителем появилось в группе "ДТП 163 Самара".

Он утверждает, что никого не сбивал, а лобовое стекло на его машине оказалось разбито после того, как некая женщина кинула в него кирпичом. "Вышла женщина с кирпичом - вот такой булыжник! И кидает мне в окно. Человека не сбивал", - сказал водитель.

Что это была за женщина, мужчина сказать затруднился, но не отрицал, что ехал в нетрезвом состоянии. "Выпивал, да. Выпивший ехал, но потихоньку", - сказал водитель.

Авария произошла в воскресенье вечером в Куйбышевском районе в Самаре. Водитель на легковушке "Рено" напротив дома 36 на улице Таганской сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Полицейские задержали водителя в нескольких километрах от места происшествия.

Как показало медицинское освидетельствование, у предполагаемого виновника ДТП в 6 раз превышено содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.