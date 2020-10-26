Алексей Солодянкин реализовывал собственные режиссерские проекты

В Самарской области умер тольяттинский актер Алексей Солодянкин. В 2000 году он окончил Волжский университет им. Татищева, с 1997 по 2012 год работал в тольяттинском театре «Колесо», где участвовал в постановках «За двумя зайцами», «Декамерон», «Игроки», «Женитьба» и других.

С 2014 по 2016 год служил в театре «Дилижанс», играя в спектаклях «Слуга двух господ, или Труффальдино в Венеции», «Герой нашего времени», «Мэри Поппинс». Как режиссер поставил на сцене «Дилижанса» сказку «Золотой цыпленок».

Солодянкин реализовывал собственные режиссерские проекты, сотрудничал с Московским театром антреприз. Актер умер 24 октября в возрасте 42 лет.