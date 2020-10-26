В Пестравском районе продолжают выявлять все новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пестравском районе Самарской области продолжают выявлять много заразившихся коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за сутки там подтвердили заражение еще у 23 человек, днем ранее там нашли 16 заразившихся.

Больше всего случаев коронавируса за сутки в Самаре, где 34 новых случая. Шесть новых случаев в Отрадном, где общее число заразившихся превысило 100 человек. Всего выявлено 148 новых заболевших. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 15 146 человек.

Коронавирусом чаще заражаются пациенты, уже болеющие ОРВИ или пневмонией, на этот раз таких 120 человек. Из числа контактных 25 человек, почти все - из Пестравки. Трое узнали о диагнозе при профосмотре.

Выздоровели более 80% пациентов, в том числе 59 - за прошедшие сутки. Новых смертельных случаев нет, ранее умерли 250 человек.