В Самаре тушат пожар в больнице Середавина 26 октября 2020 года

На третьем этаже главного корпуса горела оргтехника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больнице имени В.Д. Середавина в Самаре произошло возгорание в главном корпусе в понедельник, 26 октября, говорится в сообщении регионального МЧС.

Вызов на пульт дежурного поступил в 12:42. Пожарные отправились в больницу по повышенному рангу вызова. На месте было установлено, что на третьем этаже главного корпуса горит оргтехника на площади в 2 кв. метра. Пациентов, в том числе с коронавирусом, в этом здании не было. В 13:05 пожар ликвидировали.

Эвакуировано 20 человек, погибших и пострадавших не было. Причина пожара устанавливается.