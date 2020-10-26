В Самаре водитель без прав на «Тойоте» устроил ДТП, в котором пострадали двое детей

Водитель "Тойоты" был лишен прав более года назад

В Самаре в воскресенье, 25 октября, на Красноглинском шоссе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в 4:30. По данным полиции, водитель автомобиля «Тойота», лишенный прав более года назад, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном». В результате аварии травмы получили двое взрослых и двое детей - 7-летняя девочка и 13-летний мальчик. Все они находились в «Ниссане» и отправлены на амбулаторное лечение.

Как отмечают в полиции, водитель «Тойоты» отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. По факту случившегося проводится проверка.