Что смотрят в Самаре: «Содержанки», «Джокер» и «Гранд»

Самарская область вошла в тройку самых активных по количеству пользователей сервиса МегаФон ТВ Фото: Shutterstock

Эксперты телекома проанализировали просмотры жителей Самарской области и назвали самые популярные сериалы и фильмы. Рейтинг составлен на основе данных сервиса МегаФон ТВ по итогам 9 месяцев 2020 года.

Выбирая между полноформатным кинофильмом и просмотром сериалов, самарские зрители – абоненты МегаФона – предпочитают растягивать удовольствие и отдают однозначное предпочтение сериалам в онлайн. Больше половины (58%) предпочитаемого жителями области контента сделано в России, а в топ-10 по просмотрам зарубежных сериалов и того меньше, всего два фильма из десяти. Это бессмертная сага о мечах и драконах «Игра Престолов», которая продолжает будоражить умы самарских зрителей, она заняла пятое место в рейтинге, и замыкающий 10-ку украинский сериал «Папик». Золото и серебро рейтинга, соответственно, у российского шоу «Содержанки» с историей о нелегких буднях столичной светской жизни, и ТВ-шоу «Гранд», корни которого растут из сверхпопулярного сериала «Кухня». Обе топовых многосерийных киноленты объединяет хорошая сценарная работа и качественный актерский состав.

Если говорить о полнометражном кино, пропорции здесь совершенно противоположные: более 90% предпочтений занимают зарубежные кинофильмы. Единственный отечественный шедевр – «Ржев» (8-е место в рейтинге).

В рейтинге лидируют бунтарь «Джокер» с мрачным Хоакином Фениксом, «неклассический» детектив «Достать ножи» с блистательным Дэниэлом Крэйгом (экс-Джеймс Бонд) и классический боевик с драками и погонями «Плохие парни навсегда». Роли напарников отважных полицейских, исполнил звездный дуэт - Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Топ-10 по просмотрам на МегаФон ТВ (фильмы/сериалы):

1 Джокер / Содержанки

2 Достать ножи / Гранд

3 Плохие парни навсегда / Фитнес

4 Джентльмены / ЧИКИ

5 Соник в кино / Игра престолов

6 Заражение / Война семей

7 Ford против Ferrari / Друзья

8 Ржев / Ивановы-Ивановы

9 Удивительное путешествие доктора Дулиттла / Корни

10 Однажды в… Голливуде / Папик

Среди киножанров доминируют наполненная спецэффектами фантастика (24%) и динамичные боевики (17%)

Фантастика - 24%

Боевик - 17%

Драма - 15%

Триллер - 10%

Мультфильм - 10%

За первое полугодие 2020 года число пользователей сервиса МегаФон ТВ в регионе увеличилось на 13% по сравнению с началом прошлого года. А Самарская область вошла в тройку самых активных по количеству пользователей сервиса регионов в России. В новом сезоне абонентов онлайн-сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.