В Тольятти отец и сын выловили сома весом более 100 кг

Рыбу весом более 100 кг выловили рыбаки из Тольятти. Фото - Типичный Тольятти

В Тольятти отец и сын на рыбалке на Волге выловили огромного сома. Фото с рыболовным трофеем они выложили в паблике «Типичный Тольятти». Мужчины около двух часов боролись с рыбой и все-таки затащили сома в лодку. Как выяснилось, сом весил 104 кг.

Пользователи в комментариях поражались размеру рыбы и поздравляли рыбаков, а также делились эмоциями. «Даже не представляю, что за эмоции можно испытать, увидев такое рядом с собой в воде», - написала одна из пользователей. «Ничего себе рыбина. Как они вообще вытащили», - удивлялся один из комментаторов.

Сом подобных размеров в последнее время становится большой редкостью в силу сложной экологической обстановки, а также развитого промысла. Но при достаточной кормовой базе рыба может вырасти до нескольких метров и набрать вес в несколько сотен килограммов.