Самарец получил 4 года тюрьмы за 220 преступлений сексуального характера

Самарца осудили за развратные действия в отношении малолетних Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, который признан виновным по 220 эпизодам преступлений сексуального характера. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как было установлено следствием, в 2016 и 2017 годах самарец в интернете общался с малолетними девочками на сексуальные темы. Кроме того, он же с 2014 года приобретал и распространял порнографические материалы через интернет.

Он признан виновным по 133-м эпизодам приобретения, хранения и распространения порнографических изображений несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, 87-ми эпизодам распространения порнографии через интернет, а также в развратных действиях в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста.

Ему назначено 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.