Школьники будут отдыхать две недели

Осенние каникулы для школьников в Самаре продлили до 8 ноября 2020 года. В итоге они продлятся две недели. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба Самарской области. Каникулы в школах начались 26 октября 2020 года.

Напомним, что губернатор Дмитрий Азаров на прошлой неделе обсудил этот вопрос с представителями областного родительского комитета. Они согласились, что это хороший вариант: во-первых, в самое опасное эпидемиологически время дети посидят дома, во-вторых, хорошо отдохнут и наберутся сил, чтобы потом противостоять всем болячкам.

Стоит отметить, что ситуация с ОРВИ и коронавирусом в школах Самарской области достаточно спокойная. На карантин уходят отдельные классы, если в числе школьников находят тех, кто заболел COVID. При посещении школы у всех измеряют температуру, учителя следят, чтобы ребята с ОРВИ не посещали уроки.