В Тольятти возле ТЦ «Русь» восстановили сожженный пункт раздельного сбора отходов

Тольяттинцы снова смогут сдавать мусор между Фанни Парком и ТЦ «Русь»

В Тольятти восстановили пункт раздельного сбора отходов возле ТЦ «Русь на Волге», который неизвестные сожгли 9 августа. Его отремонтировали благодаря общественному движению «Нам Дорог гороД», спонсорам и эколовонтерам.

- Раздельно собранные пластик, стекло и бумагу снова можно сдавать между Фанни Парком и ТЦ «Русь», - сообщили в пресс-службе ГК «ЭкоВоз».

В компании отмечают, что они и дальше продолжат обслуживать этот пункт. Сотрудники «ЭкоВоза» будут три раза в неделю вывозить вторсырье для переработки. Напомним, что еще два подобных пункта находятся возле гипермаркетов «Лента» в Автозаводском и Комсомольском районах.

Также в будни по Тольятти продолжает ездить экомобиль, куда можно сдать вторсырье и опасные отходы. График его работы можно уточнить здесь. Кроме того, в группе компании в соцсети можно узнать, какой пластик можно сдавать в пункты приема.