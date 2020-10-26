Умер ведущий детский хирург Самарской области Абдулхак Хасянзянов

Абдулхак Хасянзянов более 40 лет проработал в системе здравоохранения региона

В Самаре в понедельник, 26 октября, умер ведущий детский хирург Самарской области, заведующий хирургическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой Абдулхак Хасянзянов.

Он более 40 лет проработал в системе здравоохранения региона. За годы работы он прооперировал тысячи больных, спасая детские жизни. Он передавал опыт коллегам и вырастил не одно поколение детских хирургов.

«Вся его жизнь – бесконечная преданность педиатрической службе и служение маленьким пациентам. Это был чуткий и неравнодушный к чужим проблемам человек, отзывчивый и очень деликатный, всегда спокойный и доброжелательный, опора для коллег в сложных ситуациях», - говорится в сообщении регионального минздрава.