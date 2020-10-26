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В Самарской области мужчина при полиции угрожал убить мать бывшей сожительницы

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Вячеслав СОРОКИН
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Мужчина угрожал убить мать своей бывшей сожительницы

Мужчина угрожал убить мать своей бывшей сожительницы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в суд передано уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который обвиняется в угрозе убийством матери своей бывшей сожительницы. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в мае этого года, пребывая в селе Шелехметь Волжского района, он высказывал угрозы женщине и продолжал это делать, когда на место прибыл сотрудник полиции.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.