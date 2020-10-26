В Самарской области дополнительно развернут 700 коек для пациентов с коронавирусом

На контроле находится и оказание помощи пациентам, страдающих от других заболеваний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируется дополнительно развернуть порядка 700 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщают в региональном правительстве со ссылкой на министра здравоохранения области Армена Беняна.

В регионе по состоянию на 26 октября с начала пандемии было зарегистрировано 15 146 случаев заражения коронавирусом, в том числе 148 - в понедельник. Из них вылечились 12 230 человек, 250 пациентов умерли.

С 1 декабря до 65 увеличится количество бригад на Самарской станции скорой помощи, также 250 млн рублей из регионального бюджета направят на закупку резервных препаратов для пациентов в стационарах.

Как отметил министр, на особом контроле находится оказание медицинских услуг и другим пациентам, страдающим от сердечно-сосудистых, острых хирургических, онкологических и терапевтических заболеваний.