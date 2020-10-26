На работу с начала года в Самарской области устроились порядка 50 тыс. человек

В службе занятости можно пройти переобучение или открыть свое дело

В Самарской области с начала года трудоустроено порядка 50 тыс. человек, говорится в сообщении регионального правительства.

Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 3,88% от численности рабочей силы. Помимо трудоустройства организовывается переобучение безработных граждан, такой услугой воспользовались 3,7 тыс. человек. Еще 220 человек при содействии службы занятости открыли свое дело.

На временную работу по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за счет средств областного бюджета трудоустроили 1790 человек. На временную занятость привлекались работники на такие специальности, как монтажник-установщик, чистильщик оборудования, специалист по обработке информации и другие.

Также в регионе помогали с трудоустройством гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас трудоустроено 33,7% граждан с инвалидностью, обратившихся в службу занятости.

При этом в службе занятости увеличивается количество вакансий, сейчас имеется 36 тыс. предложений для соискателей.