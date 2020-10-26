Дмитрий Азаров о трагедии на свинофермах в Похвистнево: "Руководители недосмотрели. Но помочь нужно"

В Самарской области разбушевалась чума свиней

На совещании у губернатора Дмитрия Азарова обсудили ситуацию в Похвистневском районе, где на свинофермах АО "Северный ключ" зарегистрировали очаг поражения вирусом арфиканской чумы свиней. Для сотрудников сельхозпредприятия это настоящая проблема. Губернатор попросил членов правительства обязательно оказать помощь аграриям, чтобы сохранить предприятие и коллектив.

- Предприятие легендарное, для него это беда самая настоящая, но беда – потому что недосмотрели, нарушили технологию. Да, в первую очередь, это ответственность частного бизнеса. Но мы нацелены на поиск решений, направленных на сохранение предприятия, - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров уточнил, что при соблюдении всех санитарных мер вспышки бы не произошло. Но и минсельхоз, по его словам, должен работать на предупреждение и профилактику.

- Я прошу в первую очередь Николая Абашина во взаимодействии с надзорными органами провести не только дополнительную разъяснительную, но и контрольную работу в этот период. Все предупредительные меры спрашивайте самым жестким образом с руководителей, - добавил он.

А на дополнительном совещании будут обсуждать, как не допустить аналогичных случаев в дальнейшем.