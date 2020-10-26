В 2021 году самарские самозанятые смогут получить микрозаймы в 1 млн рублей

Самозанятые получат льготы на аренду коворкингов и офисов в бизнес-инкубаторах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самозанятые граждане Самарской области с 2021 года смогут претендовать на микрозаймы в 1 млн рублей из регионального гарантийного фонда. Об этом говорится в сообщении областного правительства.

Также самозанятые получат льготы на аренду коворкингов и офисов в бизнес-инкубаторах.

С начала года в Самарской области было зарегистрировано 31 тысяча самозанятых, которые могут претендовать на различную поддержку. Так, каждый месяц они участвуют в розыгрыше «Бизнес-кейса для самозанятых», куда входит пакет маркетинговых, юридических и финансовых услуг. Эксперты выбирают 10 победителей, которые получают пакет услуг и разные подарки.

В основном самозанятые регистрируются в сфере образования, услуг красоты и здоровья, грузовых и пассажирских перевозках.