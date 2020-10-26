Губернатор Самарской области поручил аптечным сетям создать запас лекарств

Губернатор поручил сформировать необходимый запас лекарств в аптеках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил аптечным сетям создать в регионе запас лекарственных средств, в первую очередь - противовирусных и противотромбозных препаратов, а также антибиотиков. Вопрос обеспеченности лекарствами поднимался во время заседания регионального оперштаба в Самаре.

Глава региона отметил, что жители сообщают об отсутствии лекарств в аптеках. Он подчеркнул, что аптеки должны работать на опережение спроса и формировать необходимый запас лекарств, чтобы их отсутствие не вызывало паники у населения и следующего за тем ажиотажного спроса.

«Ваша обязанность – следить за наличием необходимых препаратов. Ваша ответственность за жизнь и здоровье людей – колоссальная. Мы готовы вас поддерживать, в том числе подключаться при решении вопросов с поставщиками, если это необходимо, но за вас работать мы не сможем, потому что у вас частные компании», – обратился к владельцам аптечных сетей Дмитрий Азаров.

Вместе с тем, он поручил министерству здравоохранения совместно с аптечными сетями активнее работать с населением и рассказывать жителям региона, что многие препараты отпускаются только по рецепту, а их бесконтрольный прием может быть вреден для здоровья. К тому же, лекарства, приобретенные в избыточном количестве, могут испортиться дома, в то время как их могли бы купить те, кому они были реально нужны.