В Самарской области работников старше 65 лет предложили перевести на удаленку

Удалекна может защитить граждан старшего возраста от риска заразиться коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области предложили работодателям перевести на удаленный режим работы всех сотрудников старше 65 лет, а также работников с хроническими заболеваниями. Такое предложение в понедельник, 26 октября, прозвучало во время заседания регионального оперштаба.

Предполагается, что такая мера позволит защитить граждан из группы риска от возможного заражения коронавирусом, а также обезопасить их семьи. Рекомендация не распространяется на тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте необходимо, а также на предприятия, которые по решению оперштаба продолжают работать – речь идет о компаниях оборонно-промышленного комплекса, работающие по государственному оборонному заказу и других.

Кроме того, работодателям рекомендовано так спланировать график для остальных сотрудников, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик.

По данным на 26 октября, в Самарской области выявлено еще 148 заразившихся, их общее количество достигло 15 146 человек, из них вылечились более 80%, 250 человек умерли.