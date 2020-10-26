Самарский минздрав просит выделить врачам еще 100 автомобилей

Решение о выделении дополнительных автомобилей будет принято позднее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 26 октября, во время заседания регионального оперштаба в Самарской области прозвучало обращение минздрава о выделении еще 100 автомобилей для врачей региона.

Ранее было принято решение передать 130 служебных автомобилей чиновников для работы врачам. Свой личный автомобиль Lada Vesta Sport передал медикам и глава региона Дмитрий Азаров.

Только за прошедшую неделю бригады скорой помощи совершили 6836 выездов. Оперштаб принял на рассмотрение обращение минздрава, решение о выделении дополнительных автомобилей будет принято позднее.

По данным на 26 октября, в Самарской области выявлено еще 148 заразившихся, их общее количество достигло 15 146 человек, из них вылечились более 80%, 250 человек умерли.