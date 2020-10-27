Самарский врач дал главный совет родителям школьников на каникулах

Врач предлагает школьникам гулять, но небольшими компаниями

Врач из Тольятти Николай Ренц рассказал родителям самарских школьников, чего точно не нужно делать на осенних каникулах в опасный период коронавируса. 27 октября школьники уходят отдыхать на целых две недели. но по словам врача это не время устраивать праздники и массовые мероприятия.

- Ошибка думать, что дети не болеют, что детям можно собираться большими коллективами. Мы видим заболевших детей, школьников, которые сильно болеют, - отметил Николай Ренц.

Врач посоветовал в каникулы проводить с детьми время дома и гулять - но небольшими компаниями на свежем воздухе. Также Николай Ренц отметил, что в доме и в офисе нужно максимально часто проветривать помещение - это позволит избежать распространения инфекции.

Также на оперативном штабе рекомендовали специалистам министерства образования региона лучше работать с родителями учеников, чтобы они не появлялись в местах массового скопления народа.