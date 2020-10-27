Самарским работодателям рассказали, как защитить сотрудников от коронавируса

На работе нужно не только чистоту поддерживать, но и првоетривать

Работодателям из Самарской области объяснили, как защитить своих сотрудников от коронавируса. В первую очередь предприятиям советуют организовать вакцинацию - например, в лицензированном медпункте, или же организовать посещение поликлиники работниками по очереди.

А еще, для того чтобы оздоровить обстановку в офисе, рекомендуют обязательно проветривать помещение.

- По результатам проведенного эксперимента установлено, что возбудитель новой коронавирусной инфекции может сохраняться в воздухе в виде аэрозоля до 3 часов, - отметили в Роспотребндзоре.

По рекомендациям, помещение нужно проветривать каждые два часа. Стоит использовать приточно-вытяжную вентиляцию, а также очищающие фильтры в режиме 24/7. Необходимы также рециркуляторы воздуха. Все это, по мнению специалистов, поможет предотвратить распространение инфекции.