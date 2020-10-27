В Самарской области будет больше скорых

Министр здравоохранения Самарской области рассказал о новых решениях для области

С 1 декабря 2020 года в Самаре станет больше бригад скорой помощи. На линию выйдут еще 10 коллективов. Всего в городе будет 65 бригад. Такую информацию в своем прямом эфире в инстаграме сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян. Он также отметил что более 250 миллионов рублей в губернии направят на покупку лекарственных средств для стационаров.

Также министр рассказал, что в трех медицинских учреждениях Самары, Тольятти и Сызрани появятся еще 541 койка. А для того, чтобы уменьшить очереди, в больнице имени Середавина обустроили более комфортные места для ожидания для пациентов - с местами для сидячих и для лежачих больных.

Всех жителей Самарской области министр попросил обязательно обращаться на горячую линию и к врачам при симптомах ОРВИ. Это важно для того, чтобы лечение было выстроено правильно, а всех больных могли правильно маршрутизировать.