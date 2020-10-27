ЦСК ВВС крупно уступил «Торосу» на выезде

Самарцы пока не могут набрать очки на выезде. Фото - ЦСК ВВС

Самарская команда ЦСК ВВС в матче Высшей лиги в встречалась с «Торосом» в Нефтекамске. Самарцы продолжают выездную серию и в предыдущих двух матчах дважды проиграли, уступив «Ижстали» и «Нефтянику».

Команда продолжила неудачную серию, крупно уступив «Торосу» со счетом 2:8. Главный тренер команды Павел Десятков назвал такой результат ожидаемым и призвал руководство области помочь команде. Ранее в соцсетях неоднократно писали, что игроки нестабильно получают зарплату. «Хотел бы обратиться к руководству клуба и области – пора уже команде помочь. Четыре месяца мы стоим на краю. В такой ситуации очень тяжело поднимать на баррикады, слова теряют свой смысл, когда люди не видят, за что они играют, за что работают, получают травмы и лечатся за свой счет», - сказал после матча Десятков.

Следующий матч ЦСК ВВС проведет в Перми, где сыграет с «Молотом-Прикамье». Игра состоится в среду, 28 октября.