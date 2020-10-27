Тольяттинская «Лада» на выезде победила «Молот-Прикамье»

Тольяттинская «Лада» на выезде сыграла с пермским «Молотом-Прикамье» в матче Высшей хоккейной лиги. До этого тольяттинцы проиграли семь раз подряд и в турнирной таблице оказались в третьем десятке.

На этот раз «Лада» победила со счетом 3:0. Дмитрий Петров оформил дубль во втором периоде, а Андрей Белозеров поставил победную точку на последней минуте встречи.

«У нас был такой период, надеюсь, что он был, когда мы не могли выиграть. Семь игр подряд проиграли. Несколько матчей было неплохих, но нам не удавалось удержать счет. Мы над этим усиленно работали и на теоретических собраниях, и на тренировках. Сегодня игра пошла уже по иному сценарию. Нам нужна была эта победа, ребята выложились полностью», - сказал после матча главный тренер «Лады» Александр Барков.

Теперь «Лада» отправится в Нефтекамск, где в среду, 28 октября, встретится с местным «Торосом».