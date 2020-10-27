В Самаре псу Рэму, проходившему службу у кинологов, нашли новый дом

Пес вышел на пенсию и обрел новый дом

В Самаре нашли новый дом для бывшего сотрудника кинологической службы УФСИН по Самарской области. Речь идет о 10-летнем псе Рэме. Он вышел на заслуженную пенсию, но сами кинологи не смогли забрать его к себе домой. В итоге сотрудники УФСИН решили отдать овчарку тем людям, для которых она станет верным другом и защитником.

- К нам поступило около 50 звонков. Один из первых позвонил новый хозяин Рэма. Он рассказал об имеющихся условиях для пса и о той заботе и любви, которую они могут ему дать, - рассказали в пресс-службе УФСИН по самарской области.

По словам нового хозяина Рэма, теперь у него есть огромный вольер, но и пробежкой по всему двору он не пренебрегает. Пес действительно оказался очень умным и послушным. Каждый вечер он встречает своих новых хозяев с работы.