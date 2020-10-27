Самарцам рассказали, как вырастут взносы за капремонт в 2021 году

Кажется, цены на всю коммуналку опять вырастут немало

В Самаре уже в следующем году могут вырасти взносы за капремонт многоэтажного дома. Предполагается, что жители домов меньше пяти этажей заплатят 6,63 руб. за кв. м, а многоэтажек - 7,62 руб. за кв. м. Цен вырастут в среднем на 40 копеек за кв. м.

Такая информация опубликована на сайте минЖКХ региона. В документе также уточняют, что установленные тарифы все равно меньше экономически обоснованных на 36,5% и на 16,3% соответственно.

В проекте об установлении стоимости взносов говорится, что в 2020 году средний взнос по ПФО составляет 6,95 руб. В Самарской области средний размер 6,75 руб. Также в 2021 году увеличивать взнос будут в пяти субъектах ПФО.

Несколько ассоциаций вносили предложение установить мораторий на рост цен в следующем году. В министерстве указали, что на неустойчивость регоператора и так повлияли множество факторов. И такой размер взносов необходим для обеспечения региональной программы по капремонту. Иначе все работы будут поставлены под срыв.